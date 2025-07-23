Японский премьер намерен уйти в отставку

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба готовится подать в отставку после очередного поражения правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах.

Как передает Day.Az, премьер-министр Японии Сигэру Исиба готовится подать в отставку после очередного поражения правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах. По информации газеты Mainichi, политик может покинуть пост до конца августа, предварительно согласовав это решение с тремя бывшими главами правительства.

20 июля правящая коалиция ЛДП и партии Komeito утратила большинство в верхней палате парламента. Это стало вторым серьёзным электоральным провадом под руководством Исибы - осенью 2024 года партия уже лишилась контроля над нижней палатой.

Как отмечают местные СМИ, внутрипартийное давление на премьера усилилось, многие члены ЛДП открыто требуют его отставки.

Ранее сообщалось, что в Японии может произойти смена власти после одного процесса.