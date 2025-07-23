Эту страну признали самой безопасной в мире

Объединенные Арабские Эмираты вновь заняли первое место в мировом рейтинге самых безопасных стран. Согласно исследованию "Индекс безопасности стран по состоянию на середину 2025 года" от платформы Numbeo, страна набрала 85,2 балла. За ОАЭ следуют Андорра, Катар, Тайвань и Макао (Китай), которые вошли в топ-5 по уровню безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, ОАЭ известны высоким качеством жизни, стабильностью и безопасностью. В марте 2025 года страна занимала второе место в этом рейтинге, уступая только Андорре. В текущем списке Андорра, расположенная между Францией и Испанией, и славящаяся горнолыжными курортами, получила 84,8 балла. Катар занял третье место с 84,6 балла. Тайвань и Макао замкнули пятерку лидеров.

В списке также представлены другие страны региона: Саудовская Аравия занимает 14-е место, Бахрейн - 15-е, Кувейт - 38-е, Иордания - 54-е. Пакистан находится на 62-м месте, а Филиппины и Индия - на 66-м и 67-м соответственно. Великобритания занимает 86-е место, а США - 91-е.

В прошлом году Абу-Даби и Дубай оставались одними из самых комфортных городов Ближнего Востока и Африки по версии Глобального индекса комфорта от Economist Intelligence Unit (EIU). Дубай занял второе место после Абу-Даби благодаря успехам в области здравоохранения и образования.

По данным сайта Numbeo, Абу-Даби считается одним из самых безопасных городов мира. Столица ОАЭ заняла первое место в мировом рейтинге по уровню безопасности с результатом 88,2 балла и показателем преступности всего 11,8 балла. Дубай расположился на пятой позиции среди самых безопасных городов планеты.