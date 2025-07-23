https://news.day.az/world/1769558.html В Греции бесконтрольно полыхают пожары - ФОТО - ВИДЕО В Греции бесконтрольно полыхают крупные лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильный ветер раздувает пламя быстрее, чем его тушат пожарные. Ситуация ухудшается, дыма становится все больше, многие дороги приходится перекрывать.
В Греции бесконтрольно полыхают пожары - ФОТО - ВИДЕО
В Греции бесконтрольно полыхают крупные лесные пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильный ветер раздувает пламя быстрее, чем его тушат пожарные. Ситуация ухудшается, дыма становится все больше, многие дороги приходится перекрывать.
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