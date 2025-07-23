В Греции бесконтрольно полыхают пожары

В Греции бесконтрольно полыхают крупные лесные пожары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильный ветер раздувает пламя быстрее, чем его тушат пожарные. Ситуация ухудшается, дыма становится все больше, многие дороги приходится перекрывать.