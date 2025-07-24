https://news.day.az/world/1769707.html Десять человек погибли при тушении лесного пожара в Турции Во время ликвидации лесного пожара неподалёку от посёлка Бююкъяйла в районе Сейитгази турецкой провинции Эскишехир погибли 10 человек. Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ. По последней информации, огонь усилился из-за сильного ветра и перекинулся на прилегающие территории.
Десять человек погибли при тушении лесного пожара в Турции
Во время ликвидации лесного пожара неподалёку от посёлка Бююкъяйла в районе Сейитгази турецкой провинции Эскишехир погибли 10 человек.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
По последней информации, огонь усилился из-за сильного ветра и перекинулся на прилегающие территории.
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