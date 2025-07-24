https://news.day.az/world/1769708.html В России произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Камчатском крае. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. По данным службы, землетрясение произошло в 108 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр лежал на глубине в 59 км
В России произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в Камчатском крае.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.
По данным службы, землетрясение произошло в 108 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Его эпицентр лежал на глубине в 59 км
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре