В Таиланде рой пчёл атаковал детей

В Таиланде 11 детей пострадали в результате нападения пчел в провинции Удонтхани.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 22 июля в сельской школе района Нонгхан. Как рассказали пострадавшие, около половины двенадцатого утра в класс ворвался рой пчел и набросился на них. Ученики в панике выбежали из класса, однако насекомые успели ужалить девять мальчиков и двух девочек.

Выяснилось, что уборщик и учитель решили передвинуть большой старый динамик на втором этаже, чтобы его не замочило водой, так как крыша здания протекала. Вскоре они обнаружили, что пчелы устроили улей внутри прибора.

Пострадавших детей доставили в больницу. Они не получили серьезных травм, однако двоих школьников, которых искусали сильнее остальных, оставили под наблюдением врачей.

Директор школы рассказал, что здание находится в аварийном состоянии, однако власти не выделяют денег на ремонт. Необходимые работы учителям приходится выполнять за свой счет.