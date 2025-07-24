В Германии назвали главные угрозы мировой экономике

Мировая экономика переживает стремительную перестройку. Об этом заявила глава Министерства экономики и энергетики Германии Катерина Райхе.

Как передает Day.Az, ее процитировало Handelsblatt.

По словам министра из ФРГ, глобализация в ее привычном виде осталась в прошлом, так как мир оказался не просто в ситуации, когда страны вводят карательные пошлины, но переживает время, когда конфронтация заменила консенсус как руководящий принцип. В то же время многосторонность и институты, ее воплощавшие, долгое время отказывались проводить реформы и в итоге утратили доверие.

По мнению руководителя немецкого ведомства, теперь следует ожидать радикальных последствий. Она уверена, что протекционизм в сочетании с национализмом создал мир, где государства вновь используют монополии в качестве инструментов силовой политики.

"Только гораздо более жестко, бескомпромиссно и последовательно, чем в предыдущие десятилетия", - подчеркнула Райхе.