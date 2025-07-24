Трамп намекнул на примирение с Маском

Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное примирение с миллиардером и бывшим главой департамента эффективности правительства (DOGE) в его администрации Илоном Маском.

Как передает Day.Az, заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

"Все заявляют, что я хочу разрушить компании Илона. (...) Это не так! Я желаю Илону и всем предприятиям в нашей стране процветания!" - написал он.