https://news.day.az/world/1769898.html Трамп намекнул на примирение с Маском Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное примирение с миллиардером и бывшим главой департамента эффективности правительства (DOGE) в его администрации Илоном Маском. Как передает Day.Az, заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social. "Все заявляют, что я хочу разрушить компании Илона. (...) Это не так!
Трамп намекнул на примирение с Маском
Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное примирение с миллиардером и бывшим главой департамента эффективности правительства (DOGE) в его администрации Илоном Маском.
Как передает Day.Az, заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.
"Все заявляют, что я хочу разрушить компании Илона. (...) Это не так! Я желаю Илону и всем предприятиям в нашей стране процветания!" - написал он.
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