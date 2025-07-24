В городе Синьчжоу, Китай, коровы попытались затоптать туриста и попали на видео.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Viral Press.

Мужчина пришел на пастбище в составе организованной группы. Неожиданно одна из коров бросилась на него. Когда он упал, его стали бить копытами сразу несколько коров. По словам очевидцев, перед нападением мужчина накормил одну из коров вяленой говядиной и несколько раз ударил ее по спине.

Пострадавший отделался сломанными ребрами и ушибами. Местные власти отметили, что в своих травмах мужчина виноват сам: он поплатился за неподобающее поведение.