Клопы заполонили кровати Франции

Во Франции количество случаев заражения постельными клопами в июне 2025 года увеличилось на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил телеканал BFMTV.

Как передает Day.Az, такой рост объясняется, в частности, наступлением летнего сезона, который связан с повышенной активностью насекомых и усиленным перемещением людей.

По данным исследования, проведенного Ассоциацией специалистов по охране здоровья и окружающей среды совместно с Союзом экспертов, использующих собак для выявления постельных клопов, наибольшему риску подвергаются районы с высокой ротацией населения. В качестве другой причины заражения постельными клопами приводится аргумент о недостаточных мерах по подготовке помещений.

До этого Британия столкнулась с масштабным нашествием божьих коровок, вызванным аномальной жарой. Тысячи ярких жуков атакуют прибрежные курорты и города, заставляя местных жителей и туристов укрываться в машинах.