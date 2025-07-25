https://news.day.az/world/1769972.html Жертвами ударов Камбоджи в Таиланде стали 15 человек - ВИДЕО По меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в ходе вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек ранены. Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство здравоохранения Таиланда.
Жертвами ударов Камбоджи в Таиланде стали 15 человек - ВИДЕО
По меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в ходе вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек ранены.
Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство здравоохранения Таиланда.
По данным ведомства, в провинции Сурин погибли пять человек, в провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая одного военнослужащего. На территории провинции Убонратчатхани зафиксирован один погибший местный житель.
Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.
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