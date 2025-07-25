Жертвами ударов Камбоджи в Таиланде стали 15 человек

По меньшей мере 14 мирных жителей и 1 военнослужащий погибли в Таиланде в ходе вооруженных действий на границе с Камбоджей, еще 46 человек ранены.

Как передает Day.Az, об этом заявило Министерство здравоохранения Таиланда.

По данным ведомства, в провинции Сурин погибли пять человек, в провинции Сисакет число погибших достигло девяти, включая одного военнослужащего. На территории провинции Убонратчатхани зафиксирован один погибший местный житель.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей.