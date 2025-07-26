Турция планирует устроить встречу Трампа и Путина в Стамбуле.

Как передате Day.Az со ссылкой на "Анадолу", об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении организовать в Стамбуле встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина.

По словам главы государства, он намерен обсудить с лидерами России и США вопрос их возможной встречи в ходе телефонных разговоров на этой неделе.

"На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", - сказал, в частности, турецкий лидер.

Президент Эрдоган также коснулся успехов Турции в сфере оборонной промышленности."Когда мы пришли к власти, потенциал оборонпрома Турции составлял около 20 млрд долларов, сейчас он достиг 80 млрд долларов",-сказал он поэтому поводу.

Говоря о тушении лесных пожаров в Турции он сообщил, что в их ликвидации задействованы 27 самолетов, 105 вертолетов, 6 тыс. транспортных средств и 25 тыс. человек.