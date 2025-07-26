В Китае создали кристалл для сверхмощных лазеров, способных сжигать спутники

Китайские ученые создали самый большой в мире кристалл BGSe (селеногаллат бария), который используется в производстве лазеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает South China Morning Post.

Издание подчеркивает, что технология производства была разработана в Хэфэйском научно-исследовательском институте физических наук Китайской академии наук. Синтетический кристалл диаметром 60 мм может преобразовывать коротковолновое инфракрасное излучение в лучи среднего и дальнего инфракрасного диапазона.

По мнению китайских специалистов, такие кристаллы могут использоваться для оборудования медицинской диагностики или создания сверхчувствительных инфракрасных систем слежения за ракетами и идентификации самолетов.

Создание BGSe также открывает возможность создания сверхмощного лазерного оружия, способного поражать спутники на земной орбите, говорится в публикации.