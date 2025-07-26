В Китае откроется шашлычный институт

В Китае появится первый колледж, в котором будут готовить поваров барбекю. Учебное заведение откроется при университете в городе Юэян, известном благодаря локальной культуре приготовления шашлыка.

Как передает Day.Az, об этом пишет China Daily.

Университет вместе с Ассоциацией барбекю Юэяна и местными властями создаст Научно-исследовательский институт барбекю Юэяна и Индустриальный колледж барбекю. Эти учреждения будут заниматься подготовкой специалистов, разработкой отраслевых стандартов и продвижением бренда юэянского барбекю.

"Ожидается, что институт изменит нынешнюю отрасль барбекю, которая сейчас состоит из отдельных заведений, и превратит ее в более организованную и связанную систему производства", - сказал секретарь партийной организации Юэянского открытого университета Юэ Яньхуа.

По данным властей, в Юэяне работают более 2 тыс. шашлычных, в которых занято около 50 тысяч человек, а годовой оборот индустрии превышает 2 млрд юаней (280 млн долларов). Вице-президент Юэянского открытого университета Цзян Цзунфу подчеркнул, что создание института барбекю направлено на решение проблемы трудоустройства местных жителей, особенно молодежи. По его словам, многие выпускники школ сталкиваются с трудностями при поиске работы. Работа в сфере барбекю привлекает благодаря низким требованиям и относительно высокому уровню дохода.

Институт будет заниматься исследованием и планированием развития всей цепочки индустрии барбекю, включая производство приправ, обработку мяса, переработку овощей, логистику и операционные процессы. Колледж барбекю поможет подготовить нужных специалистов и предложит систему обучения, адаптированную для разных категорий обучающихся.

В этом году колледж совместно с местным управлением по трудоустройству организует бесплатные десятидневные курсы для 300 безработных. Будут также запущены краткосрочные программы, ориентированные на практические навыки и предпринимательство.

Начиная с 2026 года, колледж будет ежегодно набирать от 50 до 100 выпускников младших классов средней школы на очную трехлетнюю программу профессиональной подготовки. Для других желающих предложат курсы продолжительностью от шести месяцев до года. В учреждении за три года планируют подготовить около 1000 специалистов по барбекю.

Учебная программа разрабатывается университетом совместно с Ассоциацией барбекю. Для студентов готовят два курса: мастерство барбекю и управление бизнесом. Преподавателями станут профессора университета, опытные специалисты по барбекю и местные предприниматели. После обучения около 50 местных заведений будут готовы взять студентов на стажировки и помочь им с работой.

Город Юэян, представляющий южную школу китайского барбекю, известен своими гастрономическими традициями. Однако отрасль сталкивается с рядом проблем, включая разрозненные стандарты, нехватку специалистов и нарастающий дефицит квалифицированных кадров.

"Индустрия стремительно развивается, однако стандарты значительно различаются. Нам необходимы единые правила и квалифицированные кадры, чтобы развивать наш бренд", - добавила генсек Ассоциации барбекю Юэяна Цяо Биньбинь. В мае 2025 года Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая официально включило профессию "шеф-повар барбекю" в перечень новых специальностей, что стало первым признанием данной профессии на государственном уровне.