В Иране захватили здание суда

Неизвестные лица ворвались в здание суда в городе Захедан иранской провинции Систан и Белуджистан.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на иранские СМИ.

Сообщается, что к месту происшествия привлечены силы безопасности и кареты скорой помощи.