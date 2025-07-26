https://news.day.az/world/1770190.html В Иране захватили здание суда Неизвестные лица ворвались в здание суда в городе Захедан иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом Day.Az передает со ссылкой на иранские СМИ. Сообщается, что к месту происшествия привлечены силы безопасности и кареты скорой помощи.
В Иране захватили здание суда
Неизвестные лица ворвались в здание суда в городе Захедан иранской провинции Систан и Белуджистан.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на иранские СМИ.
Сообщается, что к месту происшествия привлечены силы безопасности и кареты скорой помощи.
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