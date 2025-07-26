https://news.day.az/world/1770199.html

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - Магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с северным побережьем Папуа - Новой Гвинеи. Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 522 км к северо-востоку от индонезийского города Амбон. Там проживают около 355 тыс.