У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с северным побережьем Папуа - Новой Гвинеи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 522 км к северо-востоку от индонезийского города Амбон. Там проживают около 355 тыс. человек.

По данным организации, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.