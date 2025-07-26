https://news.day.az/world/1770199.html У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - Магнитудой 5,7 Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с северным побережьем Папуа - Новой Гвинеи. Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 522 км к северо-востоку от индонезийского города Амбон. Там проживают около 355 тыс.
У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение - Магнитудой 5,7
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло рядом с северным побережьем Папуа - Новой Гвинеи.
Как передает Day.Az, об этом сообщили на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что эпицентр подземных толчков находился в 522 км к северо-востоку от индонезийского города Амбон. Там проживают около 355 тыс. человек.
По данным организации, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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