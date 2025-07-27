https://news.day.az/world/1770308.html Окрестности АЭС "Аккую" охвачены лесными пожарами - ВИДЕО Вокруг построенной Россией АЭС "Аккую" в Турции зафиксированы лесные пожары. Как сообщает Day.Az, с утра для тушения пожаров российская авиация задействует самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8. В районе работают более 10 тысяч граждан России, принимающих участие в строительстве станции.
Окрестности АЭС "Аккую" охвачены лесными пожарами - ВИДЕО
Вокруг построенной Россией АЭС "Аккую" в Турции зафиксированы лесные пожары.
Как сообщает Day.Az, с утра для тушения пожаров российская авиация задействует самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8.
В районе работают более 10 тысяч граждан России, принимающих участие в строительстве станции.
Информации о наличии жертв в результате пожаров пока не поступало.
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