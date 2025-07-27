Окрестности АЭС "Аккую" охвачены лесными пожарами

Вокруг построенной Россией АЭС "Аккую" в Турции зафиксированы лесные пожары.

Как сообщает Day.Az, с утра для тушения пожаров российская авиация задействует самолёты Бе-200 и вертолёты Ми-8.

В районе работают более 10 тысяч граждан России, принимающих участие в строительстве станции.

Информации о наличии жертв в результате пожаров пока не поступало.