Трамп поиздевался над Обамой

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social опубликовал мем с изображением полицейской погони, во время которой он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют бывшего президента Барака Обаму, передает Day.Az.

Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами.

Глава Нацразведки Тулси Габбард обвинила Обаму в измене и попытке госпереворота, пригрозив сроком. Трамп также обвинил бывшего президента и других демократов - Джо Байдена и Хиллари Клинтон - в заговоре и распространении фейков.

По словам Трампа, Обама, возможно, избежит наказания из-за решения Верховного суда по президентскому иммунитету.