Рубио об отношениях Вашингтона и Пекина

Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

"Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны поддерживать отношения. Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества", - сказал он.