https://news.day.az/world/1770321.html Рубио об отношениях Вашингтона и Пекина Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News. "Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны поддерживать отношения.
Рубио об отношениях Вашингтона и Пекина
Вашингтон и Пекин должны поддерживать отношения и по возможности искать области для сотрудничества.
Как передает Day.Az, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
"Соединенные Штаты и Китай - две самые могущественные и важные страны в мире, поэтому мы должны поддерживать отношения. Мы должны уметь разговаривать с ними и по возможности находить области для сотрудничества", - сказал он.
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