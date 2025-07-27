https://news.day.az/world/1770342.html Юг Турции охвачен пожарами - ВИДЕО На юге Турции из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин. Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей.
Юг Турции охвачен пожарами - ВИДЕО
На юге Турции из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин. Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей.
Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре