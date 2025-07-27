Юг Турции охвачен пожарами

На юге Турции из-за аномальной жары вспыхнули лесные пожары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пожар, начавшийся на востоке провинции Анталья, охватил в субботу из-за сильного ветра ряд районов соседней провинции Мерсин. Власти Турции эвакуировали более 1,3 тысячи жителей.

Температура в ряде городов на востоке Турции приблизилась к 50 градусам.