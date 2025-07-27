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В Таиланде на слонов надели камуфляж - ВИДЕО

В Таиланде на слонов надели камуфляжную форму для участия в военных учениях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам организаторов, это символическая акция, подчеркивающая историческую роль слонов в армии и культуре страны.