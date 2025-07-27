В Таиланде на слонов надели камуфляж

В Таиланде на слонов надели камуфляжную форму для участия в военных учениях.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

По словам организаторов, это символическая акция, подчеркивающая историческую роль слонов в армии и культуре страны.