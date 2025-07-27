https://news.day.az/world/1770357.html В Таиланде на слонов надели камуфляж - ВИДЕО В Таиланде на слонов надели камуфляжную форму для участия в военных учениях. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. По словам организаторов, это символическая акция, подчеркивающая историческую роль слонов в армии и культуре страны.
В Таиланде на слонов надели камуфляж - ВИДЕО
В Таиланде на слонов надели камуфляжную форму для участия в военных учениях.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
По словам организаторов, это символическая акция, подчеркивающая историческую роль слонов в армии и культуре страны.
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