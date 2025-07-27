Поножовщина в магазине Walmart в штате Мичиган

В субботу в одном из супермаркетов сети Walmart, расположенном в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган), произошло нападение с применением холодного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали не менее 11 человек, все они были госпитализированы.

Согласно заявлению полиции штата, подозреваемый задержан. "Он находится под стражей, однако подробности произошедшего пока ограничены", - говорится в сообщении местных правоохранительных органов в соцсети X.

На данный момент полиция проводит расследование. Информация о мотивах нападавшего и состоянии пострадавших уточняется.