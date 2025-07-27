https://news.day.az/world/1770368.html Поножовщина в магазине Walmart в штате Мичиган - много пострадавших В субботу в одном из супермаркетов сети Walmart, расположенном в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган), произошло нападение с применением холодного оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали не менее 11 человек, все они были госпитализированы.
Поножовщина в магазине Walmart в штате Мичиган - много пострадавших
В субботу в одном из супермаркетов сети Walmart, расположенном в американском городе Траверс-Сити (штат Мичиган), произошло нападение с применением холодного оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Associated Press, в результате инцидента пострадали не менее 11 человек, все они были госпитализированы.
Согласно заявлению полиции штата, подозреваемый задержан. "Он находится под стражей, однако подробности произошедшего пока ограничены", - говорится в сообщении местных правоохранительных органов в соцсети X.
На данный момент полиция проводит расследование. Информация о мотивах нападавшего и состоянии пострадавших уточняется.
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