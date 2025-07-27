Рубио обвинил Мадуро

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро возглавляет наркокартель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в X.

"Мадуро является главой картеля "Лос Солес", наркотеррористической организации, захватившей страну. Он обвиняется в поставках наркотиков в США", - указал он.

Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не признала результаты президентских выборов 28 июля 2024 года, на которых Мадуро одержал победу, и объявила избранным президентом Венесуэлы его соперника на выборах оппозиционера Эдмундо Гонсалеса. Перед вступлением Мадуро в должность президента Венесуэлы 10 января Байден провел встречу с Гонсалесом, называя его избранным главой государства.