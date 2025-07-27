США и ЕС договорились о торговой сделке

США и Евросоюз (ЕС) договорились о торговой сделке. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, ЕС приобретет у США энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику еще на 600 миллиардов долларов.

Трамп также добавил, что все страны ЕС откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам. Он добавил, что это соглашение "удовлетворяет обе стороны". Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Вашингтон согласовал с Евросоюзом единый тариф на автомобили в размере 15 процентов.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен заявила, что соглашение "принесет стабильность". "Оно привнесет предсказуемость. Это очень важно для нашего бизнеса по обе стороны Атлантики", - отметила она.

Заключенная сделка позволит Евросоюзу избежать 30-процентных пошлин, которые грозился ввести Трамп ранее.