В Пекине введен режим экстренного реагирования

Министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Синьхуа.

Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.

Ведомство потребовало от местных властей усилить мониторинг паводковой обстановки и оперативно информировать население об опасностях.