https://news.day.az/world/1770463.html В Пекине введен режим экстренного реагирования Министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Синьхуа. Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля.
В Пекине введен режим экстренного реагирования
Министерство водного хозяйства Китая объявило режим экстренного реагирования в Пекине из-за угрозы наводнений.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило агентство Синьхуа.
Причиной стали сильнейшие ливни, обрушившиеся на столицу с 24 июля. В водохранилище Миюнь в северо-восточном пригороде зафиксирован рекордный приток воды с момента его создания в 1964 году.
Ведомство потребовало от местных властей усилить мониторинг паводковой обстановки и оперативно информировать население об опасностях.
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