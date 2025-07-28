https://news.day.az/world/1770491.html В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с мировыми лидерами У президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.
В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с мировыми лидерами
У президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.
"У президента Трампа прекрасные отношения с иностранными лидерами, поэтому он значительно опередил своих недавних предшественников в двусторонних визитах", - поделилась Келли.
Она добавила, что всего за шесть месяцев американский президент провел 23 встречи с иностранными лидерами.
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