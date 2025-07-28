В Белом доме рассказали об отношениях Трампа с мировыми лидерами

У президента США Дональда Трампа прекрасные отношения с мировыми лидерами.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

"У президента Трампа прекрасные отношения с иностранными лидерами, поэтому он значительно опередил своих недавних предшественников в двусторонних визитах", - поделилась Келли.

Она добавила, что всего за шесть месяцев американский президент провел 23 встречи с иностранными лидерами.