Представители МАГАТЭ посетят Иран

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Иран в течение ближайших двух недель с целью обсуждения вариантов продолжения сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.

"Ожидается, что в ближайшие две недели сотрудники МАГАТЭ посетят Иран для обсуждения технических вопросов", - сказал он.

Отметим, что несколько дней назад заместитель министра иностранных дел Ирана Казым Гарибабади сообщил о предстоящем визите технической группы Международного агентства по атомной энергии в Тегеран в ближайшие недели.