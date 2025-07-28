https://news.day.az/world/1770567.html Представители МАГАТЭ посетят Иран Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Иран в течение ближайших двух недель с целью обсуждения вариантов продолжения сотрудничества. Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.
Представители МАГАТЭ посетят Иран
Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может посетить Иран в течение ближайших двух недель с целью обсуждения вариантов продолжения сотрудничества.
Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бегаи.
"Ожидается, что в ближайшие две недели сотрудники МАГАТЭ посетят Иран для обсуждения технических вопросов", - сказал он.
Отметим, что несколько дней назад заместитель министра иностранных дел Ирана Казым Гарибабади сообщил о предстоящем визите технической группы Международного агентства по атомной энергии в Тегеран в ближайшие недели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре