https://news.day.az/world/1770759.html Десятки человек погибли из-за наводнений в Пекине - ВИДЕО В Пекине в результате сильных ливней погибли 30 человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями. По данным ведомства, в ночь на вторник в результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек.
Десятки человек погибли из-за наводнений в Пекине - ВИДЕО
В Пекине в результате сильных ливней погибли 30 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями.
По данным ведомства, в ночь на вторник в результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек.
"В последние дни в Миюне и других столичных районах были зафиксированы экстремальные и сильные конвективные явления, вызванные теплым и влажным воздухом с края субтропического антициклона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в понедельник вечером штаб запустил механизм экстренного реагирования наиболее высокого уровня из-за стихийного бедствия.
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