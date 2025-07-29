Десятки человек погибли из-за наводнений в Пекине

В Пекине в результате сильных ливней погибли 30 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщили в городском штабе по борьбе с наводнениями.

По данным ведомства, в ночь на вторник в результате сильных ливней в Пекине погибли 30 человек.

"В последние дни в Миюне и других столичных районах были зафиксированы экстремальные и сильные конвективные явления, вызванные теплым и влажным воздухом с края субтропического антициклона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник вечером штаб запустил механизм экстренного реагирования наиболее высокого уровня из-за стихийного бедствия.