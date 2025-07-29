Эти кадры вызвали шквал негодования в соцсетях

Мужчина прокатил осла на зиплайне ради просмотров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Дагестанский блогер запустил с возвышенности животное, чтобы посмотреть на его реакцию и попутно собрать лайки и просмотры в интернете.

После того, как видео всё-таки залетело, комментаторы разделились на два лагеря: одним зрелище понравилось, а зоозащитники тут же потребовали возбудить против блогера уголовное дело за жестокое обращение с животными.