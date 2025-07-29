https://news.day.az/world/1770890.html Эти кадры вызвали шквал негодования в соцсетях - ВИДЕО Мужчина прокатил осла на зиплайне ради просмотров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Дагестанский блогер запустил с возвышенности животное, чтобы посмотреть на его реакцию и попутно собрать лайки и просмотры в интернете.
Эти кадры вызвали шквал негодования в соцсетях - ВИДЕО
Мужчина прокатил осла на зиплайне ради просмотров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Дагестанский блогер запустил с возвышенности животное, чтобы посмотреть на его реакцию и попутно собрать лайки и просмотры в интернете.
После того, как видео всё-таки залетело, комментаторы разделились на два лагеря: одним зрелище понравилось, а зоозащитники тут же потребовали возбудить против блогера уголовное дело за жестокое обращение с животными.
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