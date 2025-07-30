https://news.day.az/world/1770950.html Трамп отказался от участия в саммите G20 в этой стране Президент США Дональд Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР. Об этом, как передает Day.Az, пишет ТАСС. Глава Белого дома отметил, что может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации.
Трамп отказался от участия в саммите G20 в этой стране
Президент США Дональд Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР.
Об этом, как передает Day.Az, пишет ТАСС.
Глава Белого дома отметил, что может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации.
"Нет, думаю, что, возможно, отправлю [туда] кого-то другого, потому что у меня много проблем с Южной Африкой", - сказал он.
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