Трамп отказался от участия в саммите G20 в этой стране

Президент США Дональд Трамп усомнился, что примет участие в ноябрьском саммите Группы двадцати (G20) в ЮАР.

Об этом, как передает Day.Az, пишет ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что может отправить на это совещание вместо себя кого-то из представителей американской администрации.

"Нет, думаю, что, возможно, отправлю [туда] кого-то другого, потому что у меня много проблем с Южной Африкой", - сказал он.