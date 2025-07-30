По крайней мере два человека погибли в результате крушения военного вертолета, совершавшего тренировочный полет на востоке Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, один человек числится пропавшим без вести. Речь идет о вертолете, эксплуатируемом Бундесвером (ВС ФРГ).

Инцидент произошел недалеко от города Гримма в федеральной земле Саксония. По данным очевидцев, обломки вертолета были обнаружены в реке Мульде. На месте крушения была создана военная зона безопасности. На месте происшествия находились сотрудники Бундесвера для проведения спасательных и следственных мероприятий.

По данным авиадиспетчерской службы, вертолет исчез между 10:00 и 10:30 (12:00 и 12:30 по бакинскому времени). По словам представителя пожарной службы, крушение привело к выбросу большого количества керосина, обломки вертолета находятся посреди реки и к ним трудно добраться. На месте происшествия работают около 50 сотрудников аварийно-спасательных служб.