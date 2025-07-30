Макрон поставил французов в ужасное положение

Некомпетентная политика президента Франции Эммануэля Макрона поставила французов в тяжелое положение. С 1 августа в стране произойдёт резкое повышение налоговой нагрузки на абонентскую плату за коммунальные услуги, что напрямую отразится на счетах за газ и электроэнергию.

Как передает Day.Az, об этом пишет французское издание Capital.

Нововведение связано с решением Европейского союза, требующего единых ставок налога на добавленную стоимость (НДС) для одного и того же типа услуги. В результате правительство Франции отменяет сниженный НДС на фиксированную часть счетов и устанавливает стандартную ставку.

До настоящего времени Франция применяла два разных НДС: 5,5% на фиксированную часть абонплаты и 20% на переменную часть, зависящую от объема потреблённой энергии. Такая система больше не соответствует нормам ЕС, согласно которым должна применяться единая ставка НДС на весь сервис. Макрон, тем временем, заранее никаких мер не принял и теперь власти вынуждены отказаться от пониженной ставки, что приведёт к росту абонентской платы уже с 1 августа.

Больше всего от этого решения пострадают мало потребляющие домохозяйства. Как отмечает издание RMC Conso, именно те, кто тратит меньше всего энергии, увидят увеличение своих счетов, тогда как у более крупных потребителей, напротив, суммы в квитанциях могут даже уменьшиться - за счёт снижения других налогов. К примеру, абонентская плата на отопление газом возрастёт с 24,23 евро в июле до 27,56 евро в августе. Это увеличение составит 13,7%.

Чтобы хоть как-то компенсировать это чувствительное для населения повышение, правительство объявило о снижении двух других налогов: Turpe (тариф за использование общественных сетей электроснабжения, оплачиваемый всеми пользователями в пользу компании Enedis) и акциза на потребление газа и электричества.

Как поясняет директор компании Hello Watt Сильвен Ле Фальер, именно снижение этих сборов должно сделать рост НДС "максимально безболезненным" для потребителей. Наибольшее влияние окажет сокращение акциза. Так, для электричества ставка снизится с 33,70 евро за мегаватт-час до 29,98 евро - снижение составит 11%. Для газа снижение составит 10%: с 17,16 евро за мегаватт-час до 15,43 евро.

Несмотря на эти меры, часть французских семей уже сейчас готовится к росту регулярных расходов на коммунальные услуги, особенно в преддверии нового отопительного сезона.

Между тем в адрес правительства Франции и лично президента Эммануэля Макрона звучит всё более жёсткая критика. Представители оппозиции обвинили Елисейский дворец в том, что он в очередной раз перекладывает последствия собственных просчётов на плечи простых граждан. Лидер партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон назвал новую налоговую схему "антисоциальной уловкой", а депутат от "Национального объединения" Себастьян Шеню заявил, что "Макрон умеет только одно - повышать цены для народа и льстить Брюсселю".

На фоне этой критики во Франции вновь растёт недоверие к экономической политике властей, а профсоюзы уже готовятся к осенним акциям протеста, которые могут вылиться в новую волну уличного недовольства.