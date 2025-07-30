https://news.day.az/world/1771089.html Ветер сорвал фасадные плиты со здания в Киеве - ВИДЕО Не самый сильный ветер сорвал фасадные плиты с новостройки в Киеве, Украина. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Ветер сорвал фасадные плиты со здания в Киеве - ВИДЕО
Не самый сильный ветер сорвал фасадные плиты с новостройки в Киеве, Украина.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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