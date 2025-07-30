Ветер сорвал фасадные плиты со здания в Киеве

Не самый сильный ветер сорвал фасадные плиты с новостройки в Киеве, Украина.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: