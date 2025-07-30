https://news.day.az/world/1771153.html Запасы нефти в США внезапно увеличились - Цифры Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Запасы нефти в США внезапно увеличились - Цифры
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,7 млн баррелей - до 426,7 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Эксперты в среднем ожидали их снижения на 2 млн баррелей, по данным Trading Economics.
Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 25 июля, сократились на 2,73 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,64 млн баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, на прошлой неделе выросли на 690 тыс. баррелей.
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