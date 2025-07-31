В Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну

"Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <...> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб", - заявил он.

По словам Арагчи, путь к переговорам узок, но он не невозможен. Он добавил, что необходимо убедить иранскую сторону в том, что при начале переговоров американская сторона будет готова пойти на взаимовыгодное соглашение.

Глава МИД Ирана добавил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф пытался убедить его в возможности этого и предложил возобновить переговоры.