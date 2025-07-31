https://news.day.az/world/1771228.html В Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб Тегерану, нанесенный атакой на страну. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Иране призвали США компенсировать ущерб после атаки на страну
"Они должны объяснить, почему напали на нас в разгар <...> переговоров, и гарантировать, что не повторят этого [во время будущих переговоров. И они должны компенсировать [Ирану] нанесенный ими ущерб", - заявил он.
По словам Арагчи, путь к переговорам узок, но он не невозможен. Он добавил, что необходимо убедить иранскую сторону в том, что при начале переговоров американская сторона будет готова пойти на взаимовыгодное соглашение.
Глава МИД Ирана добавил, что спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф пытался убедить его в возможности этого и предложил возобновить переговоры.
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