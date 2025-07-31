Китай заподозрили в использовании инопланетных технологий

Американский аэрокосмический инженер Сальваторе Паис заподозрил Китай в разработке "инопланетных технологий" Об этом сообщает издание The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Десять лет назад ВМС США запатентовали летательный аппарат, якобы способный разгоняться до сверхсветовой скорости. Конспирологи считали этот патент доказательством того, что американские военные нашли НЛО и сумели воссоздать технологии пришельцев.

Паис, который был автором патента, утверждал, что его изобретение использует предложенный им физический эффект. При этом он признавал, что верит в существование инопланетного сверхразума и предполагает, что аппараты пришельцев устроены сходным образом.

Теперь инженер опасается, что скоро такая технология появится и у Китая. Об этом, по его мнению, свидетельствует статью под названием "Устройство плазменного сжатия для термоядерного синтеза", опубликованная китайскими исследователями в журнале IEEE Transactions on Plasma Science. По мнению Паиса, она перекликается с его теориями.

В научном сообществе Паис пользуется репутацией лжеученого, а существование эффекта, о котором он пишет, не доказано до сих пор. Опубликовать свои работы в признанных научных журналах ему не удалось. Несмотря на это, в 2019 году ВМС США выделили Паису 508 тысяч долларов на разработку генератора высокоэнергетического электромагнитного поля.