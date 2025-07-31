https://news.day.az/world/1771281.html Трамп обратился к ХАМАС Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС к капитуляции. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social. "Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе - это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников" - отметил он.
Трамп обратился к ХАМАС
Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС к капитуляции.
Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе - это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников" - отметил он.
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