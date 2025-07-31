https://news.day.az/world/1771281.html

Трамп обратился к ХАМАС

Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС к капитуляции. Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети Truth Social. "Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе - это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников" - отметил он.