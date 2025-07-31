Индекс доллара США превысил 100 пунктов

Индекс доллара США на ICE превысил 100 пунктов впервые с 29 мая 2025 года, свидетельствуют данные площадки Tradingview, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным на 16:05 мск, индекс американской валюты рос на 0,15%, до 100,034 пункта. К 16:17 мск индекс ускорил рост и находился на отметке 100,057 пункта (+0,17%).

Индекс доллара США показывает отношение американской валюты к корзине из шести иностранных валют: евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку. Чем выше индекс, тем сильнее американская валюта относительно них.

Индикатор на фоне президентских выборов в США в ноябре 2024 года и победы Дональда Трампа в них демонстрировал рост и достиг своего локального максимума 13 января 2025 года, поднявшись до 110,176 пункта впервые с 22 ноября 2022 года. Затем индекс доллара США перешел к планомерному снижению. 2 апреля 2025 года Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. На этом фоне индекс доллара США демонстрировал снижение и опустился до значений октября прошлого года.