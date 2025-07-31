https://news.day.az/world/1771331.html Лесные пожары в США охватили ряд штатов - ВИДЕО Полноценный сезон лесных пожаров начался в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Самая сложная ситуация с горящими лесами в штатах Вашингтон, Аризона, Юта и Калифорния. На фото и видео лесные пожары в штатах Вашингтон и Аризона.
Лесные пожары в США охватили ряд штатов - ВИДЕО
Полноценный сезон лесных пожаров начался в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Самая сложная ситуация с горящими лесами в штатах Вашингтон, Аризона, Юта и Калифорния.
На фото и видео лесные пожары в штатах Вашингтон и Аризона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре