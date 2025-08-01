Трамп анонсировал новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Мы введем санкции. Я не знаю, беспокоят ли [президента РФ Владимира Путина] санкции. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем", - сказал он.

Он также в очередной раз подчеркнул, что конфликт в Украине не произошел бы, если бы он был президентом. "Это война [экс-президента США Джо] Байдена. Глупая война, нам не стоило в нее втягиваться", - заключил Трамп.