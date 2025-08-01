https://news.day.az/world/1771383.html Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей в Эквадоре - ВИДЕО Водитель автомобиля на третьем этапе гоночного сезона Ecuador 2025 в Амбато, Эквадор, за 300 метров до финиша на повороте потерял контроль над своим транспортным средством и врезался в толпу зрителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В результате, как минимум двое человек погибли, а еще 18 получили ранения.
Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей в Эквадоре - ВИДЕО
Водитель автомобиля на третьем этапе гоночного сезона Ecuador 2025 в Амбато, Эквадор, за 300 метров до финиша на повороте потерял контроль над своим транспортным средством и врезался в толпу зрителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В результате, как минимум двое человек погибли, а еще 18 получили ранения. Кроме того, автомобиль столкнулся с другим автомобилем, припаркованным рядом с трассой.
Представляем вашему вниманию данные видео:
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