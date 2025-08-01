Гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей в Эквадоре

Водитель автомобиля на третьем этапе гоночного сезона Ecuador 2025 в Амбато, Эквадор, за 300 метров до финиша на повороте потерял контроль над своим транспортным средством и врезался в толпу зрителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В результате, как минимум двое человек погибли, а еще 18 получили ранения. Кроме того, автомобиль столкнулся с другим автомобилем, припаркованным рядом с трассой.

Представляем вашему вниманию данные видео: