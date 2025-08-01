Пентагон закупит ракеты для Украины у Raytheon

Пентагон заключил контракт с американской оборонной компанией Raytheon Technologies на сумму до $3,5 млрд на производство ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AMRAAM. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сделка заключена с подразделением Raytheon Technologies Corp. в Тусоне (штат Аризона) и предусматривает фиксированную стоимость с возможными стимулирующими выплатами. Контракт предполагает выпуск усовершенствованных ракет средней дальности, предназначенных для истребителей.

Согласно документу, ракеты будут поставляться не только Украине, но и ряду других стран, включая Данию, Бельгию, Японию, Нидерланды, Канаду, Финляндию, Германию, Венгрию, Испанию, Польшу, Швецию, Тайвань, Литву, Великобританию, Австралию, Швейцарию, Израиль и Кувейт.