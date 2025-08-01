Фармацевтика ЕС рискует попасть под тарифы США

Фармацевтическая отрасль Евросоюза остаётся под угрозой новых тарифов США, несмотря на соглашение между ЕС и администрацией Трампа.

Как сообщает Day.Az, новые 15-процентные пошлины вызывают опасения у бизнеса и властей.

Согласно договорённости, 15-процентный тариф распространяется на широкий перечень европейских товаров. Пока большинство лекарств формально подпадают под эти условия, окончательные ставки зависят от итогов расследования, которое может ввести ещё более высокие сборы.

Фармацевтика даёт одной только Ирландии более 58 млрд евро экспорта в США и обеспечивает около 50 тыс. рабочих мест. Введение пошлин потребует поиска новых рынков: сейчас важно активизировать усилия по диверсификации, чтобы защитить бизнес и рабочие места.

В ЕС сохраняется неопределённость. Один из министров ирландского кабинета отметил в разговоре с Irish Independent, что ключевыми остаются фармацевтика и полупроводники: "Мы до конца не понимаем, чем это закончится".

Глава бизнес-группы Ibec Дэнни Маккой назвал соглашение частичным облегчением, но подчеркнул, что 15% - серьёзный удар: "Фармацевтика и чипы составляют 75% торговли между Ирландией и США. Вопрос в том, насколько стабилен будет этот тариф в будущем".

Евродепутат Шон Келли приветствовал итог переговоров, отметив, что удалось избежать масштабной торговой войны: "Теперь у бизнеса есть хоть какая-то определённость. Важно тесно работать с компаниями, чтобы сохранить конкурентоспособность отрасли".

Сегодня Еврокомиссия проведёт Торговый форум для обсуждения последствий сделки. Промышленные лидеры призывают к прозрачности и осторожности, предупреждая, что ошибки могут дорого обойтись не только европейцам, но и американским пациентам.