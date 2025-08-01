https://news.day.az/world/1771585.html В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана - ВИДЕО Сильнейшее в этом году извержение началось на индонезийском вулкане Левотоби. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео вулкан извергается, выбрасывая столб пепла высотой 10 километров, освещённый вулканической молнией.
В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана - ВИДЕО
Сильнейшее в этом году извержение началось на индонезийском вулкане Левотоби.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео вулкан извергается, выбрасывая столб пепла высотой 10 километров, освещённый вулканической молнией.
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