В Индонезии зафиксировано мощное извержение вулкана

Сильнейшее в этом году извержение началось на индонезийском вулкане Левотоби.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео вулкан извергается, выбрасывая столб пепла высотой 10 километров, освещённый вулканической молнией.