Среди клиентов Эпштейна были демократы

Американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем аккаунте в соцсети X заявил, что среди клиентов финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные демократы и их спонсоры.

"Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке [Эпштейна]", - поделился Маск, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. Вечеринки проходили на острове Эпштейна, визит каждого представителя политической или финансовой элиты США, которые были гостями таких вечеринок, он тщательно документировал и на основе компромата составил так называемый "список Эпштейна".