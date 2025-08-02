https://news.day.az/world/1771657.html В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о проведении очередной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций страны. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники правоохранительных органов задержали в целом 26 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ.
В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о проведении очередной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники правоохранительных органов задержали в целом 26 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ.
По данным министра, операция охватила также провинции Анкара, Кахраманмараш, Мерсин, Адана, Стамбул и Кайсери.
Подозреваемым вменяется в вину пропаганда идей запрещенных организаций в соцсетях и финансирование терроризма.
Глава МВД поздравил сотрудников полиции и жандармерии за вклад в обеспечение национальной безопасности и правопорядка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре