В Турции задержаны десятки подозреваемых в связях с ИГИЛ

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о проведении очередной антитеррористической операции, охватившей 14 провинций страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сотрудники правоохранительных органов задержали в целом 26 подозреваемых в связях с террористической организацией ИГИЛ.

По данным министра, операция охватила также провинции Анкара, Кахраманмараш, Мерсин, Адана, Стамбул и Кайсери.

Подозреваемым вменяется в вину пропаганда идей запрещенных организаций в соцсетях и финансирование терроризма.

Глава МВД поздравил сотрудников полиции и жандармерии за вклад в обеспечение национальной безопасности и правопорядка.