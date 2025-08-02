Вице-президент США оказался одержим НЛО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс оказался одержим темой неопознанных летающих объектов (НЛО). Он заявил об этом на подкасте Ruthless Podcast, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Что происходит на самом деле?.. Я еще не разобрался в этом, но мы только шесть месяцев здесь и были очень заняты", - отметил американский госслужащий.

Вэнс также поделился планаии на парламентские каникулы, которые проходят в августе. "Я отчасти собираюсь погрузиться во всю эту тему НЛО с прошлого года", - сказал он.

Об этом увлечении американский вице-президент рассказывал с улыбкой, но было неясно, шутит он или нет.