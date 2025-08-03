https://news.day.az/world/1771828.html В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе Власти Германии решили провести масштабное перевооружение страны. Об этом сообщает издание BZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. По данным издания, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах.
В Германии захотели создать сильнейшую армию в Европе
Власти Германии решили провести масштабное перевооружение страны. Об этом сообщает издание BZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным издания, целью Берлина является создание сильнейшей армии в Европе. Германия планирует перегнать страны НАТО в оборонных расходах. Власти готовятся рассмотреть свыше 60 контрактов на закупку вооружений.
На вооружение бундесвера поступят истребители Eurofighter и бронированные машины Boxer. Значительную часть военной техники власти намерены приобрести у немецких производителей KNDS и Rheinmetall.
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