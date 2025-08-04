https://news.day.az/world/1771916.html Две конфликтующие страны начали переговоры Представители спецслужб Таиланда и Камбоджи начинают переговоры друг с другом после крупнейших боестолкновений. Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg. Они направлены на деэскалацию напряженности на границе двух стран. Издание уточняет, что она была самым крупным столкновением за последние десятилетия между Таиландом и Камбоджой.
Две конфликтующие страны начали переговоры
Представители спецслужб Таиланда и Камбоджи начинают переговоры друг с другом после крупнейших боестолкновений.
Как передает Day.Az, об этом пишет Bloomberg.
Они направлены на деэскалацию напряженности на границе двух стран.
Издание уточняет, что она была самым крупным столкновением за последние десятилетия между Таиландом и Камбоджой.
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