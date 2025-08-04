Редкую Лабубу купили за большую сумму

В США редкая версия игрушки Лабубу ушла с молотка за рекордную сумму.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание New York Post.

Сделка состоялась на онлайн-аукционе eBay. Неизвестный коллекционер приобрел Лабубу за 10,5 тысячи долларов. Прежний владелец купил игрушку в магазине за 85 долларов, то есть в 125 раз дешевле.

Редкая Лабубу представляла собой результат сотрудничества фирмы Pop Mart с брендом Vans. Она с ног до головы одета в вещи от Vans - толстовку, кроссовки и шапку с надписью.

Игрушку с заячьими ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов, придумал выходец из Гонконга Лун Цзяшэн. Популярность кукол сейчас столь высока, что в Китае властям пришлось запретить банкам заманивать вкладчиков льготами в виде Лабубу.